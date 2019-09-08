При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек

«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье. Они хотели сделать фотографии на крыше и внутри режимного объекта, а потом опубликовать снимки в интернете, заявляет госкорпорация. 17 человек были задержаны, имена и другие сведения о них не приводятся. Всех задержанных передали сотрудникам полиции поселка Власиха Московской области.

Инцидент произошел накануне, 7 сентября. Сначала служба безопасности НИЦ РКП задержала троих. Выяснилось, что до 50 человек хотели прийти на объект ночью «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий». Утром 8 сентября задержали еще 14 человек.

В НИЦ РКП проводятся испытания космических аппаратов, стендовая отработка жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на разных компонентах топлива, а также исследования проблем запуска ракет-носителей и стартовых сооружений. Центр расположен в городе Пересвет Московской области.