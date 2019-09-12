Шесть трамваев в Краснодаре временно изменят маршруты

С четверга, 12 сентября, и по воскресенье, 15 сентября, на перекрестке улиц Ставропольской и Титаровской в столице Кубани будет произведен капитальный ремонт трамвайного пути. В связи с этим трамваи № 4, 5, 7, 8 и 22 по вечерам, а также трамвай № 6 на весь период ремонта изменят свои маршруты.

По данным мэрии Краснодара, трамвай № 4 в четверг и пятницу, 12 и 13 сентября, после 21:40 от Комсомольского микрорайона будет следовать до Восточного депо, а от депо — в Комсомольский микрорайон. Маршрут № 5 с 12 по 15 сентября после 21:20 улицы Бершанской будет ходить до улицы Индустриальной, а 14 и 15 сентября с 21:58 – до хладокомбината.

Трамваи № 6 с 13 по 15 сентября будут следовать из Юбилейного микрорайона до остановки «Улица Шевченко» по установленному маршруту, а далее — по улице Титаровской, Воронежской, Стасова, Ставропольской и по обычному маршруту в Юбилейный микрорайон.

Маршрут № 7 в четверг и пятницу, 12 и 13 сентября, после 22:00 от Западного депо проследует через кооперативный рынок до вокзала «Краснодар-I». Трамвай № 8 с 12 по 15 сентября от хладокомбината будет ходить после 21:30 до улицы Индустриальной, а после 22:00 — до Комсомольского микрорайона.

Последний рейс трамвайного маршрута № 22 в четверг и пятницу, 12 и 13 сентября, от конечной остановки «Улица Димитрова» до конечной остановки «Улица Солнечная» отправится в 21:36.

Дмитрий Михеенко