Российские игроки рынка больших данных разрабатывают стратегию его развития

Ассоциация участников рынка больших данных, в которую входят «МегаФон», «Ростелеком», «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Тинькофф банк, Газпромбанк и др., разрабатывает стратегию развития рынка, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, вопрос обсуждался в Минкомсвязи 2 сентября.

Информацию источника подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин. Также в пресс-службе ассоциации уточнили, что стратегия разрабатывается до 2024 года с Boston Consulting Group, а финальный вариант предположительно будет представлен осенью.

Стратегия, в частности, предлагает позволить игрокам рынка делиться анонимными персональными данными друг с другом, а государству — с частными компаниями, предлагает начать государственную цифровизацию информации в подходящих для больших данных областях, а также создать стандарт для внедрения больших данных в госкомпаниях. Кроме того, планируется выделить места для экспериментов с ослабленным регулированием и привлечь к распространению результатов удачных экспериментов регуляторов. Предполагается, что массовое внедрение технологий на основе больших данных обеспечит 0,3% роста ВВП, или 2,9 трлн руб., до 2024 года.

Ранее участники российского рынка больших данных разработали кодекс саморегулирования, который, по их мнению, может позволить отрасли избежать дополнительных законодательных ограничений. Среди задач — решение вопроса о возможности свободно использовать общедоступные данные, например размещенные в социальных сетях. Но в Госдуме настаивают, что законодательное регулирование отрасли все равно необходимо.

Подробнее — в материале “Ъ” «Большие данные проверят на этику».