Генсек ООН обеспокоен планами Израиля аннексировать Иорданскую долину

Планы Израиля распространить суверенитет над Иорданской долиной вызывают беспокойство, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованном его официальным представителем Стефаном Дюжарриком. Если они будут реализованы, это будет «серьезным нарушением» международного права.

«Они будут иметь разрушительные последствия для возобновления переговоров и мира в регионе, а также подорвут принятие решения о сосуществовании двух государств»,— считает господин Гутерреш. Он добавил, что организация по-прежнему выступает за урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной в рамках резолюций ООН.

Напомним, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах 17 сентября поставит перед собой цель распространить суверенитет страны на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. По мнению МИД России, планы Израиля могут подорвать надежды на мир.

О том, на что израильский премьер готов пойти в случае победы своей партии на парламентских выборах, читайте в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».