Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G

Частоты в 3,4–3,8 Ггц, занятые сейчас Минобороны и Федеральной службы охраны, могут быть переданы под развитие стандарта 5G, сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков. Он отметил, что готов вынести этот вопрос на заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), но произойдет это не на ближайшем заседании.

«Все в мире меняется. Будем работать над продвижением современных технологий и над тем, чтобы частоты под их использование тоже освобождались»,— сказал господин Носков (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики.

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Подробнее — в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».