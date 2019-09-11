«Какой год — такой и человек»

Вручение премий журнала GQ впервые за пять лет прошло не в Барвихе, а в центре Москвы, в Большом зале Консерватории. Светский обозреватель “Ъ” Евгения Милова наблюдала за вручением наград Юрию Дудю, Антону Долину, Дмитрию Блинову, Ринату Маликову, спецприза Филиппу Киркорову и статуэтки «Человек года» Кириллу Серебренникову.

Впервые за последние пять лет церемония вручения наград журнала GQ «Человек года» переехала из концертного зала Барвиха Luxury Village в Большой зал Консерватории. Здесь мероприятие поддержали Dolce & Gabbana, Breitling, Johnnie Walker и Mercedes. Новое место в центре Москвы несколько изменило состав гостей: например, пришел адвокат Михаил Барщевский с дочерью Натальей, Владислав Третьяк, Игорь Ларионов, гендиректор ГУМа Теймураз Гугуберидзе, бизнесмены Давид Давидович, Игорь Ахмеров, Игорь Писарский, режиссер Александр Молочников. В остальном консерваторский зал заполнили постоянные многочисленные поклонники церемонии. А также перешедший в этом году из списка организаторов в список дорогих гостей Михаил Друян в эффектном вечернем желтом халате. В непривычных интерьерах одного из главных концертных залов мира очень взбодрился ведущий церемонии Иван Ургант — шутил искрометней обычного. Впрочем, и помощники, вручавшие награды победителям, в это раз подобрались знатные: Николай Цискаридзе и Альбина Джанабаева, Татьяна Навка и Владислав Третьяк, Семен Слепаков и Светлана Ходченкова.

Награждая в номинации «Лицо с экрана» Юрия Дудя, господин Цискаридзе продемонстрировал знание творчества лауреата: «Тут написано, что награда за фильм "Колыма", но я бы и за "Беслан" наградил!» В ответ господин Дудь обратился к аудитории с призывом не молчать и не бояться перед лицом несправедливости: «Ребят, не бойтесь потерять работу, бойтесь потерять совесть. Даже такой *** (раздолбай.— “Ъ”), как я, не боится завтра остаться без куска хлеба, а вы боитесь».

Еще одним лауреатом, чья речь вышла за пределы «спасибо маме и моему пиарщику» (так высказался бизнесмен года Тигран Худавердян), стал автор года Антон Долин. То есть сначала он сообщил, что купил смокинг и будет очень удивлен, если у него будет повод его еще когда-нибудь надеть, но после выступил в поддержку осужденного за многократное нарушение порядка проведения митингов Константина Котова: «Его приговорили в рекордно быстрые сроки к четырем годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было».

После эффектного появления заблаговременно отметивших награду рестораторов года Дмитрия Блинова и Рината Маликова, и небольшого, но яркого перформанса с публичным распаковыванием подарка от Филиппа Киркорова, получившего спецприз «Вечная ценность», настало время для главного приза. Он традиционно вручается лауреату, набравшему больше всего голосов, не только в своей номинации, но и в общем зачете. В этом году статуэтку из рук главреда GQ Игоря Гаранина и издателя Ирины Елизаровой получил режиссер года Кирилл Серебренников.

«Человек года у вас очень странный,— начал господин Серебренников,— сегодня ему вручают награду, завтра у него суд, а послезавтра — премьера в театре. Парадоксальный у вас человек года, но, может быть, какой год — такой и человек?» Дальше он отметил, что настоящими людьми года назвал бы тех, кто позволил случиться российско-украинскому обмену заключенными, кто не дал посадить журналиста Ивана Голунова и вообще всех тех, кто борется за честность и справедливость.

Евгения Милова