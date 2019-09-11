Из госпиталя вырос «Синара Центр»

Группа «Синара» завершила в Екатеринбурге реставрацию зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, который признан объектом культурного наследия (построен в 1824 году). Работы велись в 2016–2019 годах. На базе госпиталя создан новый культурно-выставочный комплекс — «Синара Центр». Он состоит из четырех отреставрированных исторических зданий и нового трехэтажного корпуса, построенного в стиле классицизма. В них расположены галерея современного искусства, многофункциональный трансформируемый зал на 400 человек, зал приемов, аудитории для лекций и мастер-классов, центр творческих инициатив, ресторан и бар. Общая площадь центра — 6 тыс. кв. метров. Первыми выставками в галерее стали — «Социалистический реализм» Саши Генциса и «Глубины и поверхности» Бернара Гаро.