СКР не увидел преступления в угрозах адвокату, рассказавшей о пытках в ярославской колонии

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области отказалось возбуждать уголовное дело об угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой, которая передала «Новой газете» видео избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественного вердикта».

Проверкой заявления госпожи Бирюковой занимался следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ярославской области майор Геннадий Бобров. Как выяснилось, он вынес отказное постановление почти семь месяцев назад. В ходе проверки была проведена лингвистическая экспертиза сообщений, поступавших адвокату.

«Эксперты пришли к выводу, что невозможно установить признаки вербальной агрессии в форме угрозы в текстах: "мы будем мстить", "вы пожалеете, что появилось это видео", "вам всем конец" и других сообщениях»,— говорится в сообщении фонда.

Угрозы Ирина Бирюкова стала получать вскоре публикации видео избиения Евгения Макарова в «Новой газете». В конце июля 2018 года она была вынуждена на время покинуть Россию в связи с тем, что «что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести». Об этом адвокат рассказала в заявлении главе СКР Александру Бастрыкину и попросила госзащиту. В сентябре прошлого года ведомство отказало ей в этом.

В настоящее время обвиняемые в пытках Евгения Макарова — 15 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области — знакомятся с материалами уголовного дела. Большинство из них находится под арестом.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «СКР расследовал дело о пытках в ярославской колонии».

Александр Тихонов, Ярославль