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Роскачество опубликовало рекомендации по защите от мошенников в благотворительности

Роскачество разместило на сайте рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников при переводе средств на благотворительные цели. Эксперты со ссылкой на данные НКО отмечают, что за год около 500 млн руб., которые люди переводят на пожертвования, на самом деле попадают «лжесборщикам».

Ведомство рекомендует до перевода денег благотворительным фондам:

  • проверить информацию: отчеты НКО должны размещаться на их сайтах;
  • обратить внимание на сайт организации: если на них можно разместить персональные и платежные данные, то гиперссылка должен начинаться с «https»;
  • проверить подлинность фотографий с помощью поиска по картинке;
  • проверить реквизиты: не нужно переводить деньги на банковские карты и счета физлиц.

Также Роскачество обращает внимание на пожертвования частным лицам. В ведомстве рекомендуют переводить деньги только знакомым или убедившись в правдивости ситуации, из-за которой организован сбор средств. При осуществлении таких переводов в Роскачестве советуют:

  • не распространять фейки и проверять информацию о сборе денег, прежде чем делать записи в соцсетях;
  • проверять реквизиты для перевода: может оказаться, что злоумышленник уже ранее собирал средства по другим поводам;
  • взвешивать свои решения, не действовать спонтанно.
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