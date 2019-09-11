Роскачество опубликовало рекомендации по защите от мошенников в благотворительности

Роскачество разместило на сайте рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников при переводе средств на благотворительные цели. Эксперты со ссылкой на данные НКО отмечают, что за год около 500 млн руб., которые люди переводят на пожертвования, на самом деле попадают «лжесборщикам».
Ведомство рекомендует до перевода денег благотворительным фондам:
Также Роскачество обращает внимание на пожертвования частным лицам. В ведомстве рекомендуют переводить деньги только знакомым или убедившись в правдивости ситуации, из-за которой организован сбор средств. При осуществлении таких переводов в Роскачестве советуют:
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