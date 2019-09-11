Россия ответит на санкции США, введенные против двух сургутских следователей

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США в ответ на введенные Вашингтоном накануне санкции против сотрудников Следственного комитета России (СКР) по Сургуту. В черный список США попали Владимир Ермолаев и Степан Ткач, заподозренные в причастности к пыткам членов организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, новые санкции являются продолжением «полностью дискредитирующей себя, провальной линии» США. Замминистра заявил, что Россия никогда «не прогнется» под «санкционным нажимом». «И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам»,— сказал ТАСС дипломат.

Как сообщал “Ъ”, в феврале последователи учения cвидетелей Иеговы в Сургуте пожаловались на пытки со стороны сотрудников СКР. Они заявляли, что к ним в здании Следственного комитета применяли электрошокеры, их душили и требовали дать показания «о месте собраний ячейки, ее участниках и старейшинах».

В августе СПЧ РФ провел выездное заседание в автономном округе. По итогам работы там члены совета отметили для себя наличие пыток в изоляторах временного содержания. Они увидели одного заключенного с проломленным черепом, другого — с ожогами на ногах. Глава СПЧ Михаил Федотов пообещал, что член совета Евгений Мысловский проведет «тщательное расследование».