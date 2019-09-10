США ввели санкции против двух сургутских следователей за пытки иеговистов

Госдеп США ввел санкции против сотрудников Следственного комитета России (СКР) по Сургуту (Ханты-Мансийский автономный округ). Речь идет о Владимире Ермолаеве и Степане Ткаче, якобы причастных к пыткам членов запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» в Сургуте.

Как сообщал “Ъ”, в феврале последователи учения cвидетелей Иеговы в Сургуте пожаловались на пытки со стороны сотрудников СКР. Они заявляли, что к ним в здании Следственного комитета применяли электрошокеры, их душили и требовали дать показания «о месте собраний ячейки, ее участниках и старейшинах». По словам адвокатов, потерпевшие проходили медосвидетельствование, но уже на 10–11-й день после пыток.

В августе СПЧ РФ провел выездное заседание в автономном округе. По итогам работы там члены совета отметили для себя наличие пыток в изоляторах временного содержания (ИВС). Они увидели одного заключенного с проломленным черепом, другого — с ожогами на ногах. Встретившись с членами организации «Свидетели Иеговы», глава СПЧ Михаил Федотов объявил, что член совета Евгений Мысловский проведет «тщательное расследование» по сообщениям о применении пыток. «Я далек от того, чтобы заранее соглашаться с любой из сторон этой истории, но что совершенно очевидно — что пытки абсолютно недопустимы»,— пояснил господин Федотов.

Мария Арабей, Екатеринбург