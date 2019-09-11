Бизнес может разработать правила IT-систем для закона о «суверенном рунете»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило производителям IT-систем, разработчикам и операторам связи под руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разработать свои правила применения систем для исполнения закона о «суверенном рунете», сообщают «Ведомости». Ранее представители бизнеса, в частности «Вымпелком», МТС, Tele2 и РСПП, выступили с критикой проект приказа министерства о реализации закона.

По словам источника газеты, предложение Минкомсвязи носит рекомендательный характер, и конкретных поручений для РСПП нет. Ведомство считает, что предприниматели смогут лучше определить потенциальный круг производителей технических средств противодействия угрозам. ФСБ предложение министерства поддерживает.

В РСПП подтвердили поступление такого предложения, позицию сформирует профильная комиссия союза. По словам представителей союза и министерства, все системы для исполнения закона необходимо сертифицировать, при этом у ведомства для разработки правил применения не хватает информации. На их разработку понадобятся дополнительные не запланированные на 2019 год работы, считает представитель Минкомсвязи.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 мая этого года подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года). Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор. Позже участники рынка и РСПП раскритиковали ряд проектов нормативных актов, подготовленных Минкомсвязью для реализации закона. Эксперты высказали мнение, что ряд прописанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов.

О том, почему бизнес не поддержал проект приказа Минкомсвязи,— в публикации “Ъ”.