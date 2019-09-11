В пермском «Газпроме» трудоустроился бывший топ-менеджер из Адыгеи

В филиалах АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП, 89% акций в собственности «Газпром межрегионгаз») произошли кадровые перестановки. С сентября директор Чайковского филиала ГГП Виталий Котов был переведен на должность главы краснокамского филиала. Прежний руководитель подразделения Игорь Быкариз был избран главой Краснокамского округа.

На место директора Чайковского филиала был назначен Сергей Колесниченко. Господин Колесниченко долгие годы руководил дочерними обществами «Газпрома» в Республике Адыгея (ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп») и в 2016 году был освобожден от должности в связи с истечением контрактов. В последнее время работал в системе краснодарского трансгаза. Гендиректор ГГП Сергей Черезов сообщил, что господин Колесниченко опытный сотрудник и «однозначно, усилит нашу команду».