«Политическая жизнь в стране бьет ключом»

Депутаты Госдумы вызвали «на ковер» посла США в России Джона Хантсмана и представителей немецкого вещателя Deutsche Welle. На очереди — компании Google и Facebook. Также решено проверить деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.Во вторник Госдума на первом заседании в рамках осенней сессии утвердила создание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Кроме того, лидеры фракций дали свою оценку прошедшим выборам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что с окончанием голосования общественная жизнь в стране еще больше активизируется.

В Москве торжественно открылась осенняя сессия Государственной думы. Среди первых решений палаты — одобрение создания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

И вот уже первое поручение новой структуре: проверить оппозиционного политика Алексея Навального и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. С соответствующим предложением выступил Владимир Жириновский. Он не исключил, что Алексей Анатольевич был завербован в Йельском университете, что в США. Спикер Вячеслав Володин согласился. Обвинение серьезное — нуждается в проверке. Не важно, что скоро уже десять лет, как Навальный оттуда вернулся. Проверить никогда не помешает.

Тем не менее, выступление лидера ЛДПР было острым и даже в чем-то резонансным. Владимир Вольфович дал свою оценку прошедшим выборам. И, надо сказать, здесь есть к чему прислушаться.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: Вы говорите, что победили везде, где были выборы губернаторов. Но ведь вы же зачистили все поле, убрали всех конкурентов, оставили детей там, спойлеров, так, для видимости. Это что? Политическая система? "Убери своего, поставь вот этого" — это что такое? Или "вообще не выставляй" — это же не годится.

При всей остроте своих выступлений лидеры системной оппозиции едины в отношении Навального. Геннадий Зюганов его также осуждает, даже несмотря на то, что тот, скажем так, помог кандидатам-коммунистам избраться в Мосгордуму.

Жириновский продолжает клеймить внесистемного оппозиционера, однако даже в таком контексте в словах Владимира Вольфовича опять проскальзывает перчинка. Более того, порой может показаться, что он не стесняется и прямо в глаза режет правду-матку.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: Правящая партия? Я согласен. А кто у вас выборами руководит? Навальный — авантюрист, аферист. Это что такое вообще? Какая вы правящая партия, если он указывает? Москвичи приходят на избирательный участок, набирают "Навальный", и написано, за кого голосовать в данном округе. А где ваш Мосгоризбирком, Горбунов? Что вы его держите столько лет? Здесь три фракции говорили: уберите этого Горбунова. Это же первый признак того, что он мешает нормальному проведению выборов, если его 20 лет держите на этом посту.

К яркому выступлению Владимира Вольфовича есть что добавить. Например, в Улан-Удэ полиция и Росгвардия разогнали митинг — люди два дня требовали пересчета голосов на выборах мэра. Обысками в штабах Навального по всей стране уже никого не удивить.

Но вот новая тема для обсуждения: сбой системы электронного голосования в Москве. С одной стороны, бывает — техника ломается. Но, с другой, кто-то из кандидатов может посчитать, что в результате голоса потерял. Как-то все это не вовремя произошло.

В общем, политическая жизнь в стране бьет ключом. Особенность российских выборов еще и в том, что они не решают проблемы, не способствуют выходу пара. А значит, острые вопросы остаются.

Возвращаемся к Владимиру Жириновскому: в начале выступления он говорит, что без политической нормализации экономика не работает — золотые слова.