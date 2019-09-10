Правозащитники просят Бастрыкина взять под контроль дела избитых на митингах подростков

Правозащитная организация «Зона права» направила сегодня, 10 сентября, официальные обращения в адрес председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и руководству прокуратуры Москвы. Юристы просят провести эффективное расследование фактов избиения несовершеннолетних на столичных протестных акциях летом.

Ранее “Ъ” сообщал, что митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях, подали в общей сложности 22 заявления об избиении полицейскими. Ни одного дела против полицейских до сих пор не возбуждено, хотя у пострадавших зафиксированы серьезные травмы, например перелом ноги или сотрясение мозга. «Зона права» представляет интересы трех подростков, которые утверждают, что сотрудники полиции и Росгвардии необоснованно применили к ним физическую силу. 17-летний Валерий Теневой пострадал на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, диагноз — «сотрясение головного мозга и ушибы». 15-летний Константин Спиридонов был грубо задержан на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля, врачи зафиксировали «ушибы в области глаза». 17-летний Александр Костюк получил «сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины» на акции 3 августа.

«По эпизоду с Теневым Следственный комитет уже вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,— рассказали “Ъ” в "Зоне права".— Заявление мамы Костюка следователи даже отказались рассматривать. Проверка по заявлению матери Спиридонова на данный момент продолжается».

Оба решения об отказе обжалованы в судебном порядке, говорят правозащитники. Сейчас они просят СКР и прокуратуру проверить обоснованность вынесенных следователями процессуальных решений, а также взять под личный контроль ход доследственных проверок.

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Напомним, СКР обвинил уже шестерых протестующих в применении насилия по отношению к представителям власти (ст. 318 УК РФ). За «удар по шлему сотрудника Росгвардии» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима. За «бросок урны» в полицейского Евгений Коваленко приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Данил Беглец получил два года колонии общего режима, признавшись, что «потянул за руку полицейского». Под арестом остаются Павел Устинов (обвиняется в том, что вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания) и Айдар Губайдуллин (по версии следствия, замахнулся на полицейского пластиковой бутылкой). Также в СИЗО находится Никита Чирцов, который, как утверждает обвинение, «умышленно толкнул сотрудника полиции двумя руками в область грудной клетки, причинив ему боль».

Подробнее о том, как правозащитники жалуются, что СКР игнорирует заявления избитых полицией митингующих, читайте в публикации “Ъ” «Травмы без последствий».

Александр Черных