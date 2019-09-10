Комиссия Госдумы по вмешательству в дела России проверит Навального и Соболь

Госдума на пленарном заседании 10 сентября поддержала создание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нее вошли представители всех фракций, а руководителем избрали председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает пресс-служба Госдумы.

Спикер Вячеслав Володин дал поручение комиссии проверить деятельность оппозиционного политика Алексея Навального и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. С соответствующим предложением на заседании Госдумы выступил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он, в частности, заявил, что господин Навальный «был завербован в Йельском университете». По словам господина Володина, если факты нарушения законодательства подтвердятся, с этим должны разбираться правоохранительные органы.

«Давайте мы поручим комиссии, чтобы она изучила эти вопросы. Вы говорите о том, что Навальный завербован в Йельском университете — пускай комиссия разберется. Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия»,— сказал он.

Комиссия направила приглашение послу США в России Джону Хантсману и представителям телерадиокомпании Deutsche Welle. Также планируется пригласить представителей компаний Google и Facebook.

Напомним, 8 августа в Совете федерации прошло внеочередное заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии Андрей Климов заявил, что «в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства».

О создании комиссии по вмешательству в дела РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 19 августа. Ранее депутаты нашли два примера «циничного вмешательства»: в Twitter консульского управления США в июле была размещена информация о готовящихся несанкционированных акциях и карта Москвы с указанием районов, где они пройдут; в Twitter немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle был размещен призыв «Москва, выходи!»

Как в Госдуме будут расследовать вмешательство во внутренние дела, читайте в материале “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».