Минобороны отрицает нанесение авиаударов в зоне деэскалации в Идлибе

Министерство обороны РФ не подтвердило, что самолеты российских ВКС нанесли удары в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. С 31 августа там введен режим прекращения огня. Сегодня, 10 сентября, Reuters сообщило, что военные нанесли два авиаудара по высоте Джебель-аль-Акрад в Латакии. Агентство ссылалось на данные правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights. Представитель повстанческой группировки «Джейш ан-Наср» заявил Reuters, что удары нанесли ВКС России.

В Минобороны информацию агентства назвали «очередным фейком». «С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют»,— приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее режим перемирия в Идлибе нарушили США. 7 сентября американские ВВС нанесли удар по пункту управления террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). В результате погибли более 50 человек. Российские военные выразили недовольство внезапной активностью США в зоне деэскалации, отметив, что эта операция была осуществлена без согласования с Москвой и Анкарой.

Подробности — в публикации “Ъ” «США ударили по прекращению огня».