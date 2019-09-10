Нацбанк Украины снял ограничения на выведение средств для иностранных инвесторов

Национальный банк Украины (НБУ) отменил для иностранных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и других действий, говорится в сообщении НБУ. Такая мера была принята в рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

«Указанные ослабление вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибко распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне»,— отмечено в сообщении. Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций, по мнению НБУ, будет способствовать их дальнейшему притоку в Украине.

Кроме того, НБУ отметил, что был расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала. Упрощение вступает в силу сегодня, 10 сентября.