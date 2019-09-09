«Манчестер Сити» первым в истории потратил на действующий состав более €1 млрд

Чемпион Англии «Манчестер Сити» стал первым в истории футбольным клубом, на текущий состав которого было потрачено более €1 млрд, сообщил проект CIES Football Observatory. Чуть меньше потратили французский ПСЖ (€913 млн) и испанский «Реал Мадрид» (€902 млн). Английский клуб инвестировал в сбор своего состава €1,014 млрд. Средняя цена составов клубов премьер-лиги составляет €345 млн.

Всего за последние десять лет «Манчестер Сити» потратил €1,6 млрд на покупку игроков. Чуть меньше за тот же период потратили «Барселона» (€1,525 млн) и «Челси» (€1,428 млн). Российские клубы в рейтинг не попали, так как исследование касалось пяти главных европейских чемпионатов.

Согласно результатам оценки, у «Манчестер Сити» самый высокий отрицательный трансферный баланс — так, в 2019 году на покупку игроков клуб потратил на €69 млн больше, чем выручил от их продажи. Для сравнения: чистый убыток российского «Зенита» от трансферной деятельности в текущем году составил €41,9 млн.

Весной в СМИ появилась информация о том, что отстоявший титул чемпиона Англии «Манчестер Сити» может стать первым клубом, отстраненным от участия в Лиге чемпионов из-за нарушений правил финансового фейр-плея.

Как клуб подозревают в серьезном завышении спонсорских контрактов — читайте в материале “Ъ” «Чемпиона лишают лиги».