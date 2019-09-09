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Объявлены стартовые составы сборных на матч Россия—Казахстан

Объявлены стартовые составы футбольных сборных России и Казахстана на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Матч начнется в 21:45 мск и пройдет в Калининграде.

Сборная России:

  • Нападающий: Артем Дзюба
  • Полузащитники: Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Георгий Джикия, Александр Головин, Юрий Жирков, Антон Миранчук
  • Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов
  • Вратарь: Маринато Гилерме

Сборная Казахстана:

  • Нападающие: Алексей Щеткин, Максим Федин
  • Полузащитники: Георгий Жуков, Юрий Перцух
  • Защитники: Абзал Шомко, Дмитрий Бейсебеков, Александр Марочкин, Айбол Абикен, Темирлан Ерланов, Сергей Малый
  • Вратарь: Дмитрий Непогодов

В прошлом туре в рамках отбора на ЧЕ-2020 Россия выиграла у Казахстана со счетом 4:0. Сейчас после пяти матчей, набрав 12 очков, сборная России занимает второе место в отборочной группе I. В последнем сыгранном матче она победила сборную Шотландии со счетом 2:1.

Почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной — читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».

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