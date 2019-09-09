Объявлены стартовые составы сборных на матч Россия—Казахстан

Объявлены стартовые составы футбольных сборных России и Казахстана на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Матч начнется в 21:45 мск и пройдет в Калининграде.
Сборная России:
Состав @TeamRussia на отборочный матч @UEFAEURO с Казахстаном ?? pic.twitter.com/HgwMRRVNt1— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.
Сборная Казахстана:
В прошлом туре в рамках отбора на ЧЕ-2020 Россия выиграла у Казахстана со счетом 4:0. Сейчас после пяти матчей, набрав 12 очков, сборная России занимает второе место в отборочной группе I. В последнем сыгранном матче она победила сборную Шотландии со счетом 2:1.
Почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной — читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».
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