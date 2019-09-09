Объявлены стартовые составы сборных на матч Россия—Казахстан

Объявлены стартовые составы футбольных сборных России и Казахстана на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Матч начнется в 21:45 мск и пройдет в Калининграде.

Сборная России:

Нападающий: Артем Дзюба

Артем Дзюба Полузащитники: Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Георгий Джикия, Александр Головин, Юрий Жирков, Антон Миранчук

Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Георгий Джикия, Александр Головин, Юрий Жирков, Антон Миранчук Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов

Марио Фернандес, Андрей Семенов Вратарь: Маринато Гилерме

Сборная Казахстана:

Нападающие: Алексей Щеткин, Максим Федин

Алексей Щеткин, Максим Федин Полузащитники: Георгий Жуков, Юрий Перцух

Георгий Жуков, Юрий Перцух Защитники: Абзал Шомко, Дмитрий Бейсебеков, Александр Марочкин, Айбол Абикен, Темирлан Ерланов, Сергей Малый

Абзал Шомко, Дмитрий Бейсебеков, Александр Марочкин, Айбол Абикен, Темирлан Ерланов, Сергей Малый Вратарь: Дмитрий Непогодов

В прошлом туре в рамках отбора на ЧЕ-2020 Россия выиграла у Казахстана со счетом 4:0. Сейчас после пяти матчей, набрав 12 очков, сборная России занимает второе место в отборочной группе I. В последнем сыгранном матче она победила сборную Шотландии со счетом 2:1.

Почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной — читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».