«Газпром» готов предоставить Украине скидку на газ по прямому контракту

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможную скидку на поставки газа для Украины. Цена для конечного потребителя может быть снижена на 25%, но для этого нужно будет заключить прямой договор, сообщил глава компании.

По словам господина Миллера, самый важный вопрос сейчас — согласится ли Украина покупать газ на таком условии. «Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Напомним, в конце нынешнего года истекает действующий контракт на транзит российского газа с Украиной и Еврокомиссией. По данным источников Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет. Трехсторонняя встреча по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России — читайте в публикации “Ъ” «Украина надеется на белорусское топливо».