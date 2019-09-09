Лавров выразил надежду на отмену «антироссийских решений» Порошенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Киевом, а также на урегулирование ситуации в Донбассе. Он также выразил надежду на то, что решения бывшего президента Украины Петра Порошенко будут отменены.

«Мы надеемся, что параллельно с урегулированием на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные антироссийские односторонние решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны…» — заявил он по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Лаврова, это поможет обеспечить «взаимное уважение» между странами, а также «уважение национальных меньшинств» на Украине и в России.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

После этого между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Они положительно оценили это событие и договорились продолжать вести контакты.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».

О том, что писали об обмене зарубежные СМИ,— в публикации “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».