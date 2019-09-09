Кремль отказался комментировать список участников обмена с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, кто вошел в список граждан, участвовавших в обмене с Украиной. Обмен состоялся 7 сентября, обе страны получили по 35 человек. Украина раскрыла список полученных граждан в тот же день, господин Песков обещал, что Россия опубликует свой список позднее.

«По списку я никаких комментариев давать не буду»,— сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос “Ъ FM” о том, почему в списке были граждане Украины.

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Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. В рамках обмена в Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе.

Как прошел обмен пленными,— в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

Что писали зарубежные СМИ об обмене, читайте в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».