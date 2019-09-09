Ряд улиц в Москве перекроют с 14 по 16 сентября из-за Осеннего велофестиваля

С 14 по 16 сентября в связи с проведением Осеннего велофестиваля на ряде улиц в Москве будет перекрыто движение, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября перекроют движение на ул. Лужники и аллее Славы. Кроме того, с 11:30 15 сентября и до прохождения велоколонны движение транспорта будет невозможно на:
Также 14 сентября в связи с проведением благотворительного велозаезда «ТеатРалли» с 10:00 до 13:00 движение транспорта будет полностью перекрыто на ул. Каретный ряд, Петровке, Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также на развороте на Тургеневской площади.
Осенний велофестиваль стартует 15 сентября в «Лужниках», после чего гости отправятся на велопрогулку. Мероприятие проводится в поддержку развития велосипедной культуры.
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