Ряд улиц в Москве перекроют с 14 по 16 сентября из-за Осеннего велофестиваля

С 14 по 16 сентября в связи с проведением Осеннего велофестиваля на ряде улиц в Москве будет перекрыто движение, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября перекроют движение на ул. Лужники и аллее Славы. Кроме того, с 11:30 15 сентября и до прохождения велоколонны движение транспорта будет невозможно на:

Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей набережных;

улицах Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года.

Также 14 сентября в связи с проведением благотворительного велозаезда «ТеатРалли» с 10:00 до 13:00 движение транспорта будет полностью перекрыто на ул. Каретный ряд, Петровке, Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также на развороте на Тургеневской площади.

Осенний велофестиваль стартует 15 сентября в «Лужниках», после чего гости отправятся на велопрогулку. Мероприятие проводится в поддержку развития велосипедной культуры.