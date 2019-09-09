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МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP. По данным агентства, Иран «привел в действие или активирует» 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей в рамках третьего этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в Twitter, что и. о. генерального директора МАГАТЭ Корнела Феруцэ едет в Иран из-за информации о возможных скрытых ядерных материалах и деятельности. Иран эти обвинения отрицал.

До этого представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди сообщил, что Иран начнет использовать центрифуги нового поколения IR-6. Господин Камальванди добавил, что пока Иран продолжит допускать на свои атомные объекты экспертов МАГАТЭ.

Напомним, 8 мая Иран объявил о приостановке части обязательств по подписанному в 2015 году СВПД из-за введенных США санкций. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу: начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в ядерной сделке. 6 сентября Иран начал третий этап сокращения обязательств по соглашению.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».

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