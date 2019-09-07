Иран пообещал использовать более современную технику для обогащения урана

Иран начнет использовать для обогащения урана центрифуги нового поколения IR-6, сообщил представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди. Он рассказал, что накануне Тегеран запустил блок из 20 центрифуг IR-6, позднее будут введены в эксплуатацию еще 30 центрифуг. «В настоящий момент Тегеран не нуждается в новых видах центрифуг, однако их разработка остается на повестке дня»,— пояснил чиновник (цитата по ТАСС).

Господин Камальванди добавил, что пока Иран продолжит допускать на свои атомные объекты экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Мы пригласили исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ в Тегеран, куда он прибудет в воскресенье (8 сентября.— “Ъ”) и встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом»,— рассказал он.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

8 мая 2019-го Иран объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу: начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД. 4 сентября Вашингтон опять расширил санкции против Ирана, включив в черный список девять человек, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке.

Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».