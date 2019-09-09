СМИ: Apple и Foxconn нарушили законы Китая при производстве iPhone

Компания Apple и ее производственный подрядчик Foxconn нарушили китайское трудовое законодательство, нанимая на самую крупную фабрику iPhone в Чжэнчжоу слишком много временных работников, в том числе школьников. Согласно расследованию некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch, количество временных сотрудников на заводе в августе превышало 50% вместо нормы 10%, сообщает Bloomberg.

В докладе группы говорится, что в 2018 году 55% сотрудников были временными. В августе этот показатель был около 50%, но в конце месяца многие ученики вернулись на учебу в школу, так что сейчас он ближе к 30%, что также является незаконным.

Apple после внутреннего расследования признала факт нарушения и заявила, что «тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы». Foxconn Technology Group также признала злоупотребление наймом временных сотрудников. По заявлению CLW, Apple переносит издержки от торговой войны между Китаем и США на рабочих и эксплуатирует их труд.

Напомним, в августе газета The Guardian опубликовала расследование о незаконном использовании детского труда при производстве устройств, оснащенных голосовым помощником Alexa от Amazon. Компания нанимала учеников школ и технических колледжей из города Хэнъян. По словам детей, многим приходилось работать по ночам и сверхурочно.

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