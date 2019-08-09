The Guardian: Foxconn заставляла детей в Китае работать по ночам, чтобы выполнить план

Поставщик устройств, оснащенных голосовым помощником Alexa от Amazon, компания Foxconn незаконным образом использует детский труд на своем заводе в Китае, следует из расследования газеты The Guardian.

Производитель в попытке угнаться за необходимыми темпами выпуска устройств нанимал на работу в качестве интернов учеников школ и технических колледжей из города Хэнъян, где расположен завод компании. При этом, как выяснило издание из документов и разговоров с самими детьми, многим из интернов приходилось работать по ночам и сверхурочно. Согласно трудовому законодательству Китая, компании могут нанимать несовершеннолетних сотрудников старше 16 лет, однако те не должны работать сверхурочно и выходить в ночные смены. По данным же издания, более тысячи учеников из числа тех, кто привлекался производителем к работе на заводе, являлись на тот момент несовершеннолетними.

Кроме того, компания доплачивала учителям за то, чтобы те сопровождали своих учеников, а также стимулировали их к сверхурочной работе. Некоторые из учеников, нанятых Foxconn для сборки таких устройств, как Echo, Echo Dot и некоторые гаджеты из серии Kindle, проработали на заводе более двух месяцев.

Foxconn уже призналась, что нарушила закон, и пообещала принять немедленные меры для того, чтобы исправить ситуацию.

Кирилл Сарханянц