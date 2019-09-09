GM-АвтоВАЗ возобновил производство после недельной приостановки

СП GM-АвтоВАЗ возобновило производство автомобилей, приостановленное с 2 по 6 сентября. Конвейер на неделю прекращал работу из-за снижения спроса на Chevrolet Niva. «Работа конвейера возобновлена в штатном режиме»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

В СП приостановку выпуска машин связывали с «оптимизацией баланса спроса и предложения» на автомобили. Отгрузка машин при этом продолжалась в обычном режиме. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Chevrolet Niva за семь месяцев 2019 года сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Напомним, завод американской General Motors (GM) в Санкт-Петербурге открылся в 2008 году. В марте 2015-го концерн объявил, что уходит из РФ как производитель, в июне предприятие было законсервировано. Компания также остановила сборку на калининградском «Автоторе» и на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. В январе 2019-го стало известно, что завод в Санкт-Петербурге перейдет к ООО «Юнисон Авто Рус».

Подробности — в материале “Ъ” «Завод GM забирают белорусы».