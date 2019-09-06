Продажи Chevrolet Niva сократились на 46%

По итогам семи месяцев 2019 года продажи автомобилей Chevrolet Niva сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Данные опубликованы в ежемесячном релизе «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).

Всего за отчетный период продано 13 770 автомобилей этой модели, в январе-августе 2018 года было реализовано 18 456 машин Chevrolet Niva.

Общий объем рынка новых автомобилей в России с начала 2019 года составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

Chevrolet Niva является единственной моделью, выпускаемой на ЗАО «GM-автоВАЗ», совместном предприятии американской General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» в Тольятти. По итогам 2018 года на СП произведено 31,8 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, дилерам отгружено 31,2 тыс. авто, в том числе — 1,6 тыс. в страны СНГ. Всего с начала производства реализовано более 700 тыс. автомобилей.

Андрей Сазонов