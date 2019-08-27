GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера

Со 2 по 6 сентября СП GM-АвтоВАЗ приостановит работу конвейера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Приостановка выпуска автомобилей связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые предприятием автомобили.

Завод американской компании General Motors (GM) в Санкт-Петербурге открылся в 2008 году, инвестиции оценивались в $300 млн, мощность площадки составляла 98 тыс. машин в год. В июне 2015 года завод был законсервирован. Перед этим, в марте того же года американский концерн объявил, что уходит из РФ как производитель, компания остановила сборку машин на калининградском «Автоторе» и на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

В январе стало известно, что завод в Санкт-Петербурге перейдет к ООО «Юнисон Авто Рус», связанному с белорусскими автосборщиками и дилерами. Сохранилось лишь производство в рамках совместного проекта GM с АвтоВАЗом (выпуск Chevrolet Niva).

Подробнее о продаже петербургских мощностей читайте в материале “Ъ” «Завод GM забирают белорусы».