Явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,52% по итогам обработки 85,13% протоколов

На выборах в Мосгордуму явка избирателей составила 21,52% по итогам обработки 85,13% протоколов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на городской избирком. Ранее мэр Москвы назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.

По последним данным, бывший спикер парламента Алексей Шапошников лидирует в 12-м избирательном округе и набирает 40,84% голосов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин — в 43-м округе. В 36-м избирательном округе одинаковое количество голосов (35,34%) набрали член КПРФ Сергей Курганский и самовыдвиженец Ольга Шарапова.

Таким образом самовыдвиженцы в Мосгордуме занимают 25 мест после обработки 85,13% протоколов, КПРФ — 14 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму сообщал, что от оппозиционных партий, по итогам подсчета более 90% бюллетеней, в городской парламент проходят 13 кандидатов от КПРФ, три — от «Яблока», столько же — от «Справедливой России».

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О том, как на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».