Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за последнее время

Прошедшие выборы в Мосгордуму оказались самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Окончательных результатов пока нет, но, по предварительным данным, в Мосгордуму проходят не менее 19 кандидатов от оппозиционных партий.

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные»,— написал господин Собянин на своем сайте.

По словам мэра, кроме «сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия"». Мэр добавил, что Мосгордума стала более разноплановой, и выразил надежду, что городскому парламенту это пойдет на пользу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму, от оппозиционных партий, по итогам подсчета более 90% бюллетеней, в городской парламент проходят следующие кандидаты от КПРФ:

Николай Зубрилин;

Николай Губенко;

Елена Янчук;

Екатерина Енгалычева;

Дмитрий Локтев;

Евгений Ступин;

Леонид Зюганов;

Павел Тарасов;

Любовь Никитина;

Виктор Максимов;

Елена Шувалова;

Олег Шереметьев;

Сергей Курганский.

От партии «Яблоко»:

Сергей Митрохин;

Евгений Бунимович;

Максим Круглов.

От партии «Справедливая Россия»:

Магомет Яндиев;

Михаил Тимонов;

Александр Соловьев.

Напомним, в России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О том, как на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».