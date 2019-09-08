Фонд развития гражданского общества решил не публиковать данные экзит-полов по Мосгордуме

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) решил не публиковать данные экзит-полов на выборах в Мосгордуму, объяснив это тем, что большое количество людей отказались от ответа. Организация заявила, что процент отказа составил 45–50%, в некоторых округах — превысил 70%.

«Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным. В связи с вышеизложенным, нами принято решение отказаться от публикации данных»,— сообщил фонд в Telegram, на что обратили внимание «Ведомости».

Организация также заявила, что попытки придать этому решению политическую окраску являются «некорректными», так как оно было принято из профессиональных соображений. «Это — не политика, а ответственность за результат и его достоверность»,— сообщил фонд.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

Избирательная кампания в Мосгордуму сопровождалась многочисленными протестами из-за того отказа в регистрации независимым оппозиционным кандидатам. После одной из акций, которая прошла 27 июля, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что не увидел реальных нарушений на выборах в Мосгордуму.

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.