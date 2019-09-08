Глава Мосгоризбиркома рассказал о «придуманных» нарушениях

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов не увидел реальных нарушений на выборах в Мосгордуму. По его словам, на «Карту нарушений» МГИК поступают несущественные, либо заведомо ложные сигналы. Избиратели жалуются на слипшиеся бюллетени или разный цвет линеек у членов участковой комиссии.

«Такие обращения говорят, что реальных нарушений нет. Люди начинают придумывать их»,— добавил господин Горбунов. Он связал это с некими структурами, которые обещают наблюдателям деньги за выявленные нарушения.

Ранее в СПЧ сообщали, что более двух третей сообщений, нанесенных на «Карту нарушений» движением в защиту прав избирателей «Голос», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей.

8 сентября в 85 субъектах РФ проходят 6015 выборов различного уровня и референдумов. В Москве избирательная компания в гордуму седьмого созыва сопровождалась массовыми протестными акциями в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.