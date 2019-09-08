СПЧ заявил о неверных данных на «Карте нарушений» движения «Голос»

Более двух третей сообщений, нанесенных на «Карту нарушений» движением в защиту прав избирателей «Голос», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей, заявил ТАСС сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов. По его словам «Голос» не проверяет факты, которые отмечаются на карте. К тому же фиксируются случаи, не имеющие отношения к нарушениям, такие как пожелания и предложения по развитию избирательного законодательства.

«Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех, которые остаются, абсолютное большинство — это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме»,— сказал господин Борисов.

Движение «Голос» ранее сообщило, что на «Карту нарушений» уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования. По данным на 13:00 на карте отмечено более 1100 нарушений.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. Всего по стране проходит 6015 выборов различного уровня.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.