Россия не получала от Нидерландов запросов на экстрадицию Цемаха

Посольство России в Нидерландах не получало обращений о выдаче Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Ранее голландская газета De Volkskrant сообщила, что прокуратура Нидерландов направила соответствующий запрос.

«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало»,— сказал «РИА Новости» представитель посольства.

После состоявшегося обмена осужденными и заключенными между Киевом и Москвой, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями. Также украинский президент добавил, что опасался, что из-за этого обмен заключенными мог не состояться. По информации “Ъ”, выдача господина Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в терроризме.

Непосредственно до обмена голландское правительство неоднократно связывалось с Украиной, чтобы предотвратить передачу господина Цемаха. Позднее в Амстердаме заявили, что сожалеют о решении Киева. Владимир Цемах раньше был командиром одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики. В июне 2019 года он был похищен сотрудниками СБУ из города Снежного (территория ДНР, 20 км от российской границы), где он проживал.

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17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

О том, как задерживали Владимира Цемаха, читайте в материале “Ъ FM” «Бывшего зенитчика ДНР забрали в Киев».