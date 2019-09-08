Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на избирательный участок в Раменках, где проголосовал на выборах в Мосгордуму. Вместе с председателем правительства приехала его жена Светлана Медведева. Как сообщает пресс-служба правительства, они посетили участок №2760 в Шуваловской гимназии №1448.

За кого проголосовал премьер, неизвестно. В избирательном округе №42, в который входят Раменки, зарегистрированы семь кандидатов. В их числе: Екатерина Енгалычева (КПРФ), Павел Раменский (ЛДПР), Борис Кагарлицкий («Справедливая Россия»), Ольга Коршунова («Коммунисты России»), Марина Костычева («Родина»), самовыдвиженцы Михаил Меньшиков и Кирилл Никитин.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня. В Москве в окончательный список кандидатов вошли 225 человек. ЦИК отказал в регистрации 57 кандидатам, в числе которых были несколько представителей оппозиции. Из-за отказа ЦИК с июля в столице начались протесты, многие из них были несанкционированными и сопровождались задержаниями. После акций протеста по различным статьям УК РФ семь человек уже получили сроки.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Чем запомнилась кампания по выборам в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».