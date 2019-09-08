ЦИК пообещал создать «доску антипочета» с распространителями ложной информации

Те, кто распространяет недостоверные сведения о выборах, попадут на «доску антипочета», заявила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, также будет «доска почета», на которой упомянут всех, кто помог зафиксировать реальные нарушения. Госпожа Памфилова призвала оперативно реагировать на дезинформацию и сообщать о ней в ЦИК.

«Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения,— на доску почета, будем благодарить»,— рассказала глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 8 сентября, по всей России пройдут 6015 выборов различного уровня. В Москве в список кандидатов в гордуму вошли 225 человек. ЦИК отказал в регистрации 57 кандидатам, в числе которых были несколько представителей оппозиции. Из-за этого с июля в столице начались протесты. Многие из них были несанкционированными и сопровождались задержаниями. После акций протеста по различным статьям УК РФ семь человек уже получили сроки.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Чем запомнилась кампания по выборам в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».