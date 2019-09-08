В Абхазии проходит второй тур выборов президента

В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента. В республике открылись 152 избирательных участка, они будут работать до 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовали девять кандидатов. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба (23,85% голосов) и оппозиционер Алхас Квициния (21,9%). Явка составила 66,55%.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Абхазии снизили непредсказуемость».