В Санкт-Петербурге открылись избирательные участки

В Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября начались выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

На выборы губернатора выдвинулись 28 кандидатов, но, по разным причинам, участвуют только трое: выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах в ходе теледебатов за неделю до дня голосования.

4 сентября председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что Санкт-Петербург остро нуждается в реформировании муниципальной избирательной системы. «Муниципальная кампания в Санкт-Петербурге мне по ночам будет сниться до следующих выборов, как страшный, кошмарный сон»,— сказала она при рассмотрении очередной жалобы из Санкт-Петербурга.

Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня. В 16 регионах избирают нового губернатора.

О том, где и кого будут выбирать 8 сентября, читайте в материале “Ъ”.