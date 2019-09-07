07 сентября, суббота
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Трамп предложил разместить пострадавших от урагана Дориан на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп заявил, что пострадавших от урагана Дориан на Багамских островах можно разместить на круизных лайнерах. Жертвами стихии стали уже 43 человека. Пострадавших планируется направить в незатронутые ураганом части островов.

«Береговой охране США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также странам, которые оказывали помощь, было предложено переместить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие части островов, которое затронуты не были. Уверен, было бы здорово, если кто-то из владеющих круизными лайнерами компаний разметит пострадавших»,— написал господин Трамп в Twitter.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у острова Барбадос в Карибском море 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана. Режим ЧП введен в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, эвакуированы более 1 млн человек.

По данным UBS Group, страховые компании понесут $25 млрд убытков. Сейчас Дориан понижен с пятой до первой категории с максимальной скоростью ветра 145 км/ч, он движется в направлении восточной части Канады.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».

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