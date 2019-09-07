Число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 43

Число погибших из-за урагана Дориан на Багамских островах выросло до 43 человек. Эта цифра может «значительно» вырасти, сообщает телеканал NBC News. Около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Гранд-Багама.

«Сорок три человека погибло, по официальным подсчетам, и ожидается, что это число значительно возрастет, поскольку многие пропали без вести»,— сказала пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс.

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал владельцев круизных лайнеров предоставить убежище пострадавшим от урагана.

В настоящее время ураган Дориан понижен до первой категории с максимальной скоростью ветра 145 км/ч. Сейчас он движется в направлении восточной части Канады.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана. Режим ЧП введен в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, эвакуированы более 1 млн человек. По данным UBS Group, страховые компании понесут $25 млрд убытков.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».