Дональд Трамп может прекратить помощь нелояльным США странам

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть механизм выделения финансовой помощи другим странам, сообщает Politico. По данным издания, господин Трамп хочет, чтобы Вашингтон выделял деньги только «друзьям и союзникам», которые, к примеру, поддерживают Америку в международных спорах и не встают на сторону противников страны (таких, как Китай).
Как уточняет газета, из-за решения США могут пострадать страны третьего мира и, в частности, страны Африки, Азии и Латинской Америки. Кроме того, администрация США хочет прекратить программы помощи, направленные на борьбу с нищетой и расизмом, считая эти программы неуспешными.
Когда именно США официально объявят о своих планах, неизвестно. В Белом доме не стали комментировать информацию.
В августе Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам. Эти средства были заблокированы на время проверки. Ее необходимость была обусловлена тем, что размещенные в фондах деньги нужно израсходовать до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год.
Потратить эти средства можно для оказания помощи в десяти областях. В частности, США могут выделять деньги на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения.
О бюджете США на 2020–2021 годы читайте в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».
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