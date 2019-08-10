США разморозили фонды для оказания помощи другим странам

Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам. Ранее эти средства были заблокированы на время проверки, которую проводили Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID). Объем фондов может составлять до $4 млрд, пишет Politico.

Как пояснил газете высокопоставленный представитель администрации США, на временной заморозке фондов настаивало Административно-бюджетное управление США (OMB). Необходимость ревизии была обусловлена тем, что размещенные в фондах средства нужно израсходовать до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год. В противном случае может истечь срок действия разрешения на использование этих фондов.

Пресс-секретарь OMB Рейчел Семмель объяснила, что «все федеральные агентства обязаны надлежащим образом использовать средства, предоставленные Конгрессом». «OMB запросила последние сведения по нескольким счетам (фонда.— “Ъ”), предназначенным для оказания иностранной помощи, чтобы определить объем финансирования, который не является обязательным»,— добавила она.

После того, как OMB получил нужные сведения, фонды были разблокированы. Использовать средства можно для оказания помощи в 10-ти областях. В частности, США могут выделять деньги на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения.

О бюджете США на 2020–2021 годы читайте в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».