07 сентября, суббота
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СМИ сообщили о готовности Китая закупить американскую сельхозпродукцию

Власти Китая во время телефонных переговоров предложили США закупить небольшое количество американской сельхозпродукции, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, Пекин готов пойти на уступки в случае, если США ослабят экспортные ограничения для китайской телекоммуникационной компании Huawei, а также отложат повышение тарифов с 1 октября.

Politico уточняет, что в зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Китаем и США, американский президент Дональд Трамп также может отсрочить запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров, в том числе на ноутбуки и смартфоны.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

В октябре в Вашингтоне запланирован очередной этап переговоров США и КНР. По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, неопределенность торговой политики, вызванная противостоянием США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».

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