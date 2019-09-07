Болтон опубликовал снимок иранского танкера Adrian Darya у берегов Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок иранского танкера Adrian Darya (ранее Grace 1), ранее задержанного в Гибралтаре, у сирийского порта Тартус.

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровавый режим Ассада, чем заботиться о своем народе. Мы можем разговаривать, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — говорится в сообщении.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt — John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 сентября 2019 г.

Агентство Associated Press также опубликовало в Twitter спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен иранский танкер у берегов Сирии. Портал Middle East Eye сообщил, что в Adrian Darya выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийском порту.

BREAKING: Satellite images appear to show once-detained Iranian oil tanker pursued by the US near the Syrian port of Tartus. https://t.co/S6WOwL3iym — The Associated Press (@AP) 7 сентября 2019 г.

Ранее танкер,на борту которого находится 2,1 млн. тонн сырой нефти, был задержан 4 июля Королевской морской пехотой Великобритании в Гибралтаре. Его заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение режима санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 16 августа, выдал ордер на задержание судна. Власти Гибралтара отклонили запрос США и в ночь на 19 августа судно вышло в море под иранским флагом.

Госсекретарь США Майк Помпео 31 августа сообщил, что иранский танкер Adrian Darya направляется в сирийский порт Тартус вопреки заверениям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. В связи с этим Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло судно и его капитана в санкционные списки.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «США открыли охоту на иранский танкер».