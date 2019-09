Болтон опубликовал снимок иранского танкера Adrian Darya у берегов Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок иранского танкера Adrian Darya (ранее Grace 1), ранее задержанного в Гибралтаре, у сирийского порта Тартус.

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровавый режим Ассада, чем заботиться о своем народе. Мы можем разговаривать, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — говорится в сообщении.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt