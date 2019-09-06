Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»

«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке. По планам госкорпорации на Байконуре развернут комплекс «Байтерек» с использованием «Союза-5».

«Скорее всего, на базе этой ракеты мы будем создавать еще одну ракету среднего класса "Союз-6"»,— сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, разработка ракеты «Союз-5» началась в 2016 году. Она должна заменить ракету «Зенит», которая производится на Украине. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза. Первый запуск намечен на вторую половину 2022 года. Для ракеты создается «Царь-двигатель», который «Роскосмос» назвал самым мощным в мире.

О разработке читайте в материале “Ъ FM” «Российским ракетам поставят "царь-двигатели"».