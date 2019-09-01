Предприятие «Роскосмоса» начало производить «Царь-двигатель»

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» начинает производить жидкостные ракетные двигатели РД-171МВ, сообщило агенство «РИА Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке. Как заявлял глава «Роскосмоса», РД-171МВ является самым мощным в мире двигатель, а в корпорации его называют «Царь-двигатель».

Согласно техническому заданию, предприятие начинает закупать сортовой прокат литейных сталей и сплавов РД-171 для производства двигателей. На это планируется выделить около 19,5 млн руб.

«Царь-двигатель» создается для ракеты «Союз-5» («Иртыш»), ее первый запуск намечен на вторую половину 2022 года. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т груза.

Разработка «Союза-5» началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты «Зенит».

О том, почему «Царь-двигатель» подвергся критике, читайте в публикации “Ъ FM”.