В США начато антимонопольное расследование против Facebook

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Колорадо, Флорида, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо, Теннесси и округа Колумбия начали расследование в отношении Facebook. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. О начале расследования сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая возглавляет расследование. В ходе расследования власти намерены выяснить, не злоупотребляет ли соцсеть своим доминирующим положением на рынке.

«Я начинаю расследование в отношении Facebook, чтобы определить, не ставят ли ее действия под угрозу данные пользователей, не снижают ли качество выбора для потребителей и не повышают ли цену на рекламу»,— заявила госпожа Джонс. По ее словам, к расследованию могут присоединиться и другие штаты.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, прокуроры 30 штатов во главе с Техасом близки к тому, чтобы объявить о начале отдельного расследования в отношении Google. Оно также будет связано с возможными нарушениями корпорацией антимонопольного законодательства и правил конфиденциальности. О начале этого расследования, по данным источников, может быть объявлено 9 сентября. О том, что власти нескольких штатов готовят подобные расследования в отношении Facebook и Google, сообщалось еще в августе.

Яна Рождественская